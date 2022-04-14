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Автор Елена Былкина

Несчастную Чулпан Хаматову припёрли к стенке: "А вы достаточно раскаялись?"

Общество

От эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой требуют всё новых выпадов против России. На актрису оказывают давление из-за спецоперации на Украине.

Несчастную Чулпан Хаматову припёрли к стенке: "А вы достаточно раскаялись?"

Хаматова удивлена тем, что от неё требуют снова и снова высказывать свою позицию по поводу ситуации на Украине. Артистка считает, что в интервью "Скажи Гордеевой" поставила все точки над i. Тем не менее, в новом интервью для латвийского ТВ Kultūrdeva, убеждали актрису в том, что она должна ежедневно доносить свою непримиримую позицию до аудитории.

За руководительницу фонда "Подари жизнь" вступилась Ксения Собчак.

"Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет в своём инстаграме о преступлениях режима и не становится агитатором", — прокомментировала журналистка кадры с актрисой в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак упрекнула авторов интервью в желании "откусить руку, когда им протягивают мизинец".

"А объясните свою русскость? А что вы сделали для идеи? А вы достаточно раскаялись? А докажите, что не верблюд!" — иронизирует по поводу давления на Хаматову Собчак.

Ксения Анатольевна уверена, что "покаяния" Хаматовой всегда будет недостаточно.

"Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слёзы, слишком тихо слышен плач", — выразила своё мнение телеведущая.

Хаматова ранее объяснила, что спокойно отнесётся к тому, если у неё отнимут звание народной артистки России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак чулпан хаматова
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