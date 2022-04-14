Лолита выразила свою позицию по Украине: "Родина предала меня"

Лолита Милявская отреагировала на обвинения в предательстве родины. Певица украинского происхождения объяснила, что её давно не жалуют на Украине.

В Раду внесли предложение о запрете российской музыки в публичных местах. На Украине не желают слышать русские песни в кафе, клубах и общественном транспорте.

Лолита Милявская отметила, что запрет никак её не затронет, так как ей давно отрезали путь на родину. На Украине ей не разрешают не только выступать, но и просто навестить родных.

"Я человек, который уже шесть лет запрещён к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьёзно", — цитирует слова исполнительницы радио "Говорит Москва".

Певица заверила, что равнодушна к каким-либо постановлениям против артистов.

"Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все", — выразил свою позицию певица.

Певица объяснила, что спокойно приняла решение властей Украины не пускать её в незалежную. Она уверена, что решение о запрете русской музыки является попыткой давить на людей психологически.

"Честное слово, я не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой меня пустить на Украину. Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна", — объяснила Милявская.

Артистка, которая родилась в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР, пожаловалась на травлю в социальных сетях. Она отметила, что старается не обращать внимания на агрессивно настроенных людей.

Ранее Милявская со слезами на глазах просила вывести из зоны спецоперации на Украине 79-летнюю маму и дочь. Когда её родные оказались в безопасности, Лолита посвятила всю себя заботе о родственниках.