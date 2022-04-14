Аналитик успокоил пользователей iPhone: "Обновляться нужно"

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил опасения россиян из-за обновления программного обеспечения на iPhone. Часть пользователей предположила, что американская корпорация Apple способна после данной процедуры заблокировать телефон.

"Обновляться нужно. Телефоны в кирпичи не превратятся, по крайней мере не должны", — сказал специалист, слова которого приводит Москва 24.

Вместе с этим эксперт обратил внимание на необходимость обновления ПО. По информации собеседника издания, таким образом пользователь становится более защищённым от киберпреступников.

Ранее из магазина App Store удалили приложение "Сбербанк Онлайн". Соответствующее решение приняли на фоне антироссийских санкций Запада.