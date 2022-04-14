В московском салоне красоты теперь принимают Chanel вместо денег

В московском центре здоровья и красоты Elysion на фоне санкций, роста цен и ухода модных брендов из России теперь принимают к оплате сумки Chanel.

"Apple Pay уже не работал, и она (клиентка) предложила нам свою новую сумку Chanel. Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже поддержали нас", — приводит слова генерального директора салона Екатерины Рязановой "Газета.ру".

По словам директора, первая клиентка, предложившая такой вариант, забыла свою карту дома и предложила обменять сумку Chanel на комплекс процедур. Рязанова отметила, что в салоне оценивают стоимость сумки по рынку, после чего клиентки выбирают, соглашаться на неё или нет. С сумочки нельзя получить сдачу, поэтому один поход в салон на комплекс процедур, в зависимости от стоимости сумки, нельзя продлить или обменять на деньги.

Ранее Chanel прекратила свою работу в России на фоне нестабильной политической обстановки. В других странах бренд начал требовать от покупателей расписку, что они не русские и не будут носить продукцию на территории России.

После этого "русофобского" заявления от компании русские девушки начали флешмоб "ChanelДавайДосвидания", чтобы высказать несогласие с политикой компании. В рамках этого флешмоба девушки разрезали сумочки и другую продукцию бренда, приводя её в негодность.