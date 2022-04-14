Способ беспроблемной оплаты картой зарубежных онлайн-покупок назвал эксперт

Проблем с блокировкой оплаты в зарубежных интернет-магазинах, с которыми сталкиваются россияне при использовании выпущенных в стране карт системы UnionPay, можно избежать, заявил председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров.

Как пояснил он в беседе с Москвой 24, блокировка карт происходит из-за того, что в большинстве случаев они выпущены крупными российскими банками, оказавшимися в санкционных списках.

В связи с этим эксперт рекомендовал при оплате зарубежных онлайн-покупок пользоваться картами системы UnionPay, выпущенными банками РФ, которые не попали под санкции.

"В России десятки, если не сотни, средних и мелких банков, выпускающих карты UnionPay. Они очень малоизвестны широкому кругу, но их карты пока не блокируются", — отметил Фёдоров.

Он рассказал также о других, более затратных способах избежать проблем с блокировкой. В частности, по словам эксперта, карту можно выпустить за рубежом, например, в Армении или Узбекистане. Кроме того, есть вариант онлайн-покупок через посредников. Однако в последнем случае за товар придётся заплатить больше, так как посредники берут свой процент от его стоимости. Время доставки покупки также увеличивается.