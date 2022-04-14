Американцев больше не интересуют новости про Украину

Граждане США устали от постоянных упоминаний об украинском кризисе. Новости из Киева всё реже появляются в американских СМИ.

Как показывает статистика поисковых систем, интерес к происходящему на Украине в мире упал до 11% от пикового значения в начале марта. СМИ вынуждены подстраиваться под интересы зрителей, и украинские новости постепенно исчезают из американских медиа.

Попытка вернуть повестку на экраны с помощью провокаций в Буче и Краматорске провалилась, как только Россия опубликовала доказательства, что убийство мирных украинцев - дело рук Киева.

Новые данные являются очень плохой новостью для Владимира Зеленского. Во-первых, Украина получит меньше финансовой и военной поддержки от Запада, так как европейским и американским политикам не придется оправдывать ожидания избирателей. Во-вторых, в отсутствии общественного резонанса местный бизнес будет требовать от властей снятия санкций с России, которые уже привели к многомиллионным убыткам западных компаний.