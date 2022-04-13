На фоне российской спецоперации на Украине за Западе против РФ ведётся серьёзная информационная война, в которой не гнушаются даже самыми нелепыми фейками.
Так, по утверждению телеканала CNN санкции уже привели к голоду в России. Западные журналисты в красках описывают, как россияне буквально дерутся, вырывая друг у друга еду, чтобы не умереть с голоду.
Известный адвокат Сергей Жорин, часто бывающий в Италии, подтвердил в беседе с Teleprogramma.pro, что подобным фейкам в этой стране действительно верят.
"В Италии тоже рассказывают, что в России люди дерутся за сахар, хлеб и тушенку. Самое шокирующее, что слышал — это то, что в нашей стране якобы закончились пломбы и люди не могут лечить зубы. И смех, и слезы", — рассказал Жорин.
Но самим итальянцам из-за санкций тоже приходится несладко. Так, из-за страха отключения поставок российского газа итальянские граждане ещё в феврале за считанные дни раскупили все пеллеты, при помощи которых намереваются топить печи в случае усугубления кризиса.
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