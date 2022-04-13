20 москвичей подали коллективный иск к Netflix на 60 млн рублей, после того, как компания прекратила свою деятельность на территории России.
Старший партнер адвокатского бюро "Чернышев, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов сообщил, что 20 человек подали коллективный иск, дополненный 100 заявками на присоединение к нему, против американского стримингового сервиса Netflix.
"Адвокатское бюро подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей", — приводит слова пресс-службы бюро "РИА Новости".
Сообщается, что причиной подачи коллективного иска стало прекращение работы компании на территории России в связи с нестабильной политической обстановкой.
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