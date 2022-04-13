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Автор Евгения Васильева

Baza: журналиста RT задержали в Крыму из-за флага "Азова"*

Общество

Во вторник, 12 апреля, жители Симферополя заметили молодого мужчину, который "размахивал" флагом националистического батальона "Азов"*. По информации СМИ, очевидцы обратились к правоохранителям. Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что он является сотрудником RT, написали российские журналисты.

Baza: журналиста RT задержали в Крыму из-за флага "Азова"*

Как рассказали в Telegram-канале Baza, задержанным оказался 30-летний журналист Владислав Зиздок, который недавно побывал в Херсоне. Известно, что этот город находится под контролем армии России. Из этого места, предположительно, работник RT и привёз флаг в качестве трофея. По словам представителя СМИ, он просто переложил предмет из салона в багажник. В RT пока не прокомментировали данные Baza.

Ранее власти Японии исключили "Азов" из перечня неонацистских организаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом Токио присоединился к рядам русофобов.

"Исключение Японией батальона "Азов" из списка неонацистских организаций означает, что Токио встроился в русофобские ряды", — сказала дипломат в ходе брифинга.

*запрещённый в России националистический батальон.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы крым япония херсон россия симферополь мария захарова
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