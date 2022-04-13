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Автор Игорь Рябов

Пауэрлифтерша из Химок Наумова посетила Мариуполь и рассказала о ситуации там

Общество

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу из Химок Марьяна Наумова посетила Мариуполь в статусе военкора и участницы гуманитарного проекта "Мы живы".

Пауэрлифтерша из Химок Наумова посетила Мариуполь и рассказала о ситуации там

По словам 22-летней спортсменки, впервые она побывала в Донбассе в 2014 году, и с тех пор регулярно привозит подарки в местные школы, помогает с обустройством спортзалов, организует соревнования, проводит открытые тренировки.

В этот раз Наумова развозила гуманитарную помощь и помогала жителям разрушенных населённых пунктов разыскивать родных. Она рассказала, что видела в Мариуполе обугленные дома, которые, как сообщают местные жители, подожгли украинские военные перед тем, как покинуть город. Люди постепенно выходят из подвалов, где они прятались от обстрелов. Мариупольцы разжигают костры во дворах и варят еду, помогают друг другу, делятся болью от пережитого, сказала спортсменка.

"Рядом слышны взрывы, но на них никто уже не обращает внимания. Все говорят, самое страшное — позади", — сообщила Наумова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Также девушка посетила Мариупольский зоопарк, куда привезла гуманитарную помощь, в том числе мясо для зверей. Она поделилась печальной новостью о том, что в результате обстрелов погиб верблюд, а макака и оленёнок получили ранения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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