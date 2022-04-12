Компания-разработчик SAS уволила 300 российских сотрудников

Американская компания, разработавшая программное обеспечение SAS, уволила всех сотрудников в России и намерена начать процедуру банкротства.

"Компания покидает российский рынок. Вчера (11 апреля) уволили более 300 человек, причем включая как штатных сотрудников ООО "САС Институт", так и сотрудников аффилированной компании "Премиум консалтинг" — это штатные сотрудники, просто они были оформлены в другую компанию", — приводит слова бывшего работника компании "Интерфакс".

Также экс-работник компании сообщил, что почти всем сотрудникам заплатили деньги: работникам ООО "САС Институт" заплатили отступные, а работникам "Премиум Консалтинг" — расчет по дате увольнения. Однако это было незаконно и компания не захотела уволить людей должным образом.

300 сотрудников, работавших в московском офисе, уволили почти без предупреждения. Компания даже не захотела перевести их в европейский офис, из-за чего 300 человек остались без работы, в условиях всеобщих санкций против России.