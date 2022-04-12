В Чернигове около 50 полицейских, уволенных без основания, вышли на митинг с требованием объяснений к своему начальству.
Как сообщает "РИА Новости", около 50 полицейских, уволенных без объяснения причины и оснований, вышли на митинг против своего начальства недалеко от департамента, где они работали.
Полицейские сообщали, что некоторых из них увольняли даже без личного уведомления: одному из служащих, Алексею Гринченко, об увольнении сообщил коллега, сам начальник не посчитал нужным общаться с подчиненным.
Самым частым поводом для увольнения служили самовольный уход с места и неподчинение приказам, хотя, по заявлениям служащих, подобного не было.
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