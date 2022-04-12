Мэр Житомира предложил отказаться от изучения русского языка в школах города

Мэр Житомира Сергей Сухомлин вынес предложение о том, чтобы убрать русский язык из курса обучения в школах города на следующий учебный год.

"Мы будем обсуждать это с департаментом образования, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали классы с изучением русского языка. В ближайшие 20-30 лет нашим детям этот язык точно не пригодится", — сказал Сухомлин, которого цитирует "Страна.ua".

Несмотря на свою категоричную позицию, мэр Житомира пока не разрешил демонтировать памятник русскому классику Александру Пушкину до тех пор, пока своё мнение по этому поводу не выскажут местные жители, покинувшие город на время спецоперации.

Два года назад, в 2020 году, украинский лидер Владимир Зеленский утвердил указ, предусматривающий постепенное уменьшение часов языков национальных меньшинств, и русского в том числе, в школьной программе.