Действие временного запрета на полёты в ряд аэропортов на юге и в центре РФ продлено Росавиацией до 19 апреля.
"До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
По информации ведомства, работа остальных российских аэропортов, в том числе международных, осуществляется в штатном режиме.
В связи с приостановкой полётов в некоторые города авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Полёты в ряд российских аэропортов приостановлены с 24 февраля в связи с началом спецоперации на Украине. Посадку гражданских самолётов в этих аэропортах признали небезопасной. Режим временного ограничения на полёты уже неоднократно продлевался.
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