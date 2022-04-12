Росавиация продлила ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ

Действие временного запрета на полёты в ряд аэропортов на юге и в центре РФ продлено Росавиацией до 19 апреля.

"До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

По информации ведомства, работа остальных российских аэропортов, в том числе международных, осуществляется в штатном режиме.

В связи с приостановкой полётов в некоторые города авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Полёты в ряд российских аэропортов приостановлены с 24 февраля в связи с началом спецоперации на Украине. Посадку гражданских самолётов в этих аэропортах признали небезопасной. Режим временного ограничения на полёты уже неоднократно продлевался.