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Автор Антон Уткин

Пошла в Госдеп за печеньками: Володин призвал лишить гражданства Овсянникову

Общество

После провокации в вечернем новостном эфире Первого канала Марина Овсянникова получила место в немецком издании Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ее поступок подлостью.

Пошла в Госдеп за печеньками: Володин призвал лишить гражданства Овсянникову

Накануне стало известно о новом повороте в карьере бывшего редактора новостной студии Первого канала Марины Овсянниковой. Несмотря на мягкое наказание за свою провокацию - два штрафа в 30 и 50 тысяч рублей, девушку назвали "жертвой режима". Немецкое издание Die Welt приняло на работу Овсянникову в качестве журналиста, она будет готовить новости, связанные с Россией и Украиной.

"На деле потом это оказывается срежиссированной НАТО постановкой, в которой актёры после роли получают «печеньки Госдепа", - считает спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Подавляющее большинство россиян высказало свою поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе, уточнил Володин, а немногочисленные критики "преподносят своё личное убеждение как борьбу за мир".

Покровители Овсянниковой ограничились подачкой: редактор одного из главных телеканалов огромной страны стала журналистом-фрилансером ежедневной немецкой газеты, отметил политик в своем Telegram-канале. Теперь девушка будет работать на страну-члена Североатлантического альянса. Подобных людей стоило бы лишать гражданства РФ и запрещать въезд на родину, но этого не позволяет действующее законодательство, сожалеет Вячеслав Володин.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы нато вячеслав володин
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