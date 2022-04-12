Украина смертельно больна нацизмом — теледоктор Комаровский

Украина смертельно больна, и название этой болезни - нацизм, заявил популярный украинский теледоктор Евгений Комаровский.

Получивший известность не только на Украине, но и в России педиатр Евгений Комаровский обозначил главную болезнь своей страны. Украина насквозь заражена национализмом, граничащим с нацизмом.

"Национализм - ничего более страшного у нас нет, потому что у нас национализм сплошь и рядом сводится к нацизму", - отметил он в своём телевыступлении.

Во время появления Владимира Зеленского на украинском политическом олимпе Евгений Комаровский был соратником и другом будущего президента Украины. Позже тот предлагал педиатру занять ключевой пост в министерстве здравоохранения, но получил отказ. Сейчас же Комаровский является активным критиком проводимой Зеленским политики.

Теледоктор рассказал, что на Украине культивируется идеология смерти, а главным лозунгом провозглашена фраза: "Смерть врагам". Причём в стан "врагов" страны может попасть каждый несогласный с проводимой киевским режимом политикой. Украинская власть даже не пытается спорить с инакомыслящими - несогласных предлагают буквально уничтожать.