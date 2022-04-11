В четырёх регионах России ввели жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской* областях с 11 до 25 апреля будет действовать "жёлтый" уровень террористической опасности. Данная мера принята из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Жителям указанных субъектов РФ рекомендуется не посещать места массового пребывания людей, при выходе на улицу брать с собой удостоверяющие личность документы, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях и обсудить с семьёй план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Режим вводится для усиления работы спецслужб, при этом граждане должны "им помогать и быть более бдительными".

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Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Губернаторы регионов призвали жителей сохранять спокойствие и помогать спецслужбам.

* В Воронежской области особый режим введён не во всём регионе, а только в двух граничащих с Украиной районах — Кантемировском и Россошанском.