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Автор Елена Былкина

Садальский о поездках чиновников за рубеж: "Они всё ездят и ездят"

Общество

Актёр Станислав Садальский возмущён тем, что госслужащие то и дело покидают пределы России, чтобы навестить свои иностранные виллы.

Садальский о поездках чиновников за рубеж: "Они всё ездят и ездят"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" убеждён, что государственным служащем за рубежом "нечего делать". Он поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который высказался против поездок российских чиновников за границу.

"Госслужащие должны все делать внутри страны и во благо людей своей страны! Чиновникам и депутатам такого точно не стоит наслаждаться зарубежными курортами. Свои есть, развивайте и подавайте пример народу, что выбирать", — написал Садалський в своём Telegram-канале.

Актёр считает, что те представители власти, кто дорожат поездками за рубеж, нужно отказаться от своих должностей.

"А если не согласен, в отставку, батенька. И свободен делать всё что хочешь", — выразил своё мнение артист.

Представители российской власти не могут отказать себе в таком удовольствии.

"А они всё ещё ездят и ездят (информация засекречена) на территорию противника, к своим детям, родителям и виллам", — возмутился актёр.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, что прибыл в Израиль ненадолго и скоро вернётся в Россию.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алексей кудрин станислав садальский
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