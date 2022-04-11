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Автор Елена Былкина

Петросян узнал свою шутку в речи Путина

Общество

Евгению Петросяну польстило, что Владимир Путин использовал его шутку в своих речах.

Петросян узнал свою шутку в речи Путина

Юморист приятно был удивлён, услышав остроту в словах президента РФ из своего концерта 25-летней давности.

"Вчера в телепередаче "Москва. Кремль. Путин" показали несколько фрагментов высказываний нашего Президента по разным поводам, причём разных лет. Мне было очень приятно услышать цитату (на свой лад) из моего спектакля 1997 года "Когда финансы поют романсы"", — написал народный артист России в своём микроблоге.

Владимир Путин пошутил про известный романс.

"Сколько было всяких шуток, едких анекдотов, загадок. Отвари потихоньку калитку, это что романс? Нет, это любимое блюдо средней полосы России", — съязвил российский лидер.

Петросян признал, что в России финансы до сих пор поют романсы.

"Дай-то Бог, чтобы все наши проблемы решились. Удачи всем!" — написал Евгений Ваганович.

Ранее Петросян Петросян поделился остротой про Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин евгений петросян владимир зеленский
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