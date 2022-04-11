В Туле стали делать импортозамещающие игрушки: "Lego рассыплется сразу"

В оружейной столице России Туле наладили производство деревянных игрушек, призванных составить конкуренцию Lego.

В Туле начали производить деревянное игрушечное оружие по советским образцам. Модельный ряд состоит из четырнадцати видов оружия, которые состояли на вооружении армии СССР.

"Мы до этого делали сувенирную продукцию, у нас в основном мужской коллектив, кому-то из нас пришла в голову мысль — делать сувенирку на тему тульского ремесла, оружия. Вспомнили, какие в Советском Союзе у нас были игрушки, которые стреляли резинками", — цитирует слова руководителя проекта Александра Никонорова издание "Подъём".

Авторы идеи признались, что кое-что подсмотрели на форумах Китая.

Никоноров объяснил, что у Lego есть оружейная серия, но он назвал такие изделия одноразовыми, так как они подходят лишь для того, чтобы стоять на полочках. Тульские деревянные игрушки, сделанные из берёзовой фанеры, очень прочные.

"Ничего не отламывается. А если Lego так стукнуть — он рассыплется сразу", — объяснил тульский мастер.

Ранее стало известно, что ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке.