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Автор Елена Былкина

Депутат Мосгодумы наговорил о спецоперации на Украине "на костёр инквизиции"

Общество

Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин сделал заявления о спецоперации на Украине, которые всех удивили.

Депутат Мосгодумы наговорил о спецоперации на Украине "на костёр инквизиции"

Как сообщает Vesti.az, выступая на заседании Мосгордумы Сергей Митрохин не разделил всеобщего энтузиазма по поводу проведения спецоперации на Украине. Он заявил, что те, кто поддерживают специальную военную операцию, будут горько сожалеть об этом.

Он обеспокоен числом жертв спецоперации.

"Кто там прав, а кто виноват, разбираться ещё будем долго", — отметил депутат Московской городской думы.

Высказывания лидера партии "Яблоко" прокомментировала Ксения Собчак.

"Яблочник Митрохин из Московской городской думы наговорил в пятницу на инквизиционный костер", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

На официальном сайте партии "Яблоко" заявляют, что спецоперация на Украине может привести к гуманитарной катастрофе. 

Ранее Митрохин призвал "узурпатора власти" Владимира Ленина перезахоронить от стен Кремля.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы партия яблоко ксения собчак владимир ленин
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