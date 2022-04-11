Автоэксперт предостерёг от смены колёс в апреле

Руководитель движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, стоит ли уже менять резину или владельцам автомобилей лучше подождать. Как отметил специалист, в Москве и в Московской области "переобувать" машину пока не нужно.

"В апреле в столичном регионе — особенно по области — довольно частые заморозки. И самое неприятное — это непредсказуемые заморозки. То есть днём может быть +7, а ночью — до минус 4", — предупредил эксперт.

Также он добавил, что в этом случае активно тает снег. Ночью же вода становится льдом, отметил Шкуматов.

Вместе с этим в разговоре с Радио 1 собеседник издания подчеркнул, что в московском регионе стоимость смены колёс в основном осталась прежней. Если в фирме говорят о влиянии ограничительных мер Запада, лучше найти других мастеров, порекомендовал специалист.

Ранее в Forbes сообщали, что Минпромторг РФ выступил за снижение требований безопасности к автомобилям. Таким образом можно помочь отечественному автопрому, объяснили в ведомстве.