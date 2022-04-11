Кеосаян назвал ошибкой планы взять Киев за пять дней: "Мы не со сбродом воюем"

Режиссёр Тигран Кеосаян признал, что намерения России оказаться в столице Украины меньше чем за неделю не оправдались.

Кинодеятель высказался о ходе спецоперации на Украине в своей авторской программе "Утренний рык с Тиграном Кеосаяном". Он объяснил, что надо уметь признавать ошибки.

"Может быть, мы планировали на пятый день оказаться в Киеве и это была ошибка. Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", — привела слова супруга главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Кеосаян отметил, что Россия столкнулась с хорошо мотивированной армией противника.

"Мы не с каким-то сбродом воюем", — объяснил режиссёр, отметив, что подвиг наших бойцов в глазах народа только увеличивается.

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков ранее признал, что "стремительного блицкрига" в спецоперации на Украине не получилось.