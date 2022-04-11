Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слухи по поводу того, что именно он возглавит партию ЛДПР после смерти Владимира Жириновского.
После кончины лидера партии ЛДПР выдвигаются предположения о том, кто заменит Владимира Вольфовича на его посту.
В ЛДПР взяли таймаут для вынесения решения. Партийцам понадобится сорок дней, чтобы выбрать нового лидера. Главой думской фракции назначен Леонид Слуцкий.
В прессе при этом выдвигают свои версии. Почему-то на эту должность упорно прочат тележурналиста Владимира Соловьёва.
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв опроверг слухи о планах стать лидером ЛДПР.
Ранее Соловьёв признал, что все предсказания Владимира Жириновского были абсолютно точными.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.