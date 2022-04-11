Соловьёв не собирается становиться лидером ЛДПР

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слухи по поводу того, что именно он возглавит партию ЛДПР после смерти Владимира Жириновского.

После кончины лидера партии ЛДПР выдвигаются предположения о том, кто заменит Владимира Вольфовича на его посту.

В ЛДПР взяли таймаут для вынесения решения. Партийцам понадобится сорок дней, чтобы выбрать нового лидера. Главой думской фракции назначен Леонид Слуцкий.

В прессе при этом выдвигают свои версии. Почему-то на эту должность упорно прочат тележурналиста Владимира Соловьёва.

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв опроверг слухи о планах стать лидером ЛДПР.

Ранее Соловьёв признал, что все предсказания Владимира Жириновского были абсолютно точными.