Российское экологическое общество попросило Минюст обратить внимание на деятельность Greenpeace и WWF в России. Организации могут признать иноагентами.
В РЭО поясняют, что в ведомстве нередко сталкиваются с недружественными действиями WWF и Greenpeace. Иностранные представительства обвиняют во враждебном отношении к государственной экологической политике.
"Гринпис" подозревают в том, что организация негативно влияет на формирование общественного мнения о действиях российского правительства и компаний в природоохранной политике.
"Все вышеперечисленные факторы негативно отражаются на реализации инфраструктурных проектов в России, и в целом на природоохранном суверенитете России", — цитирует обращение РЭО Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее статус иноагентов получили музыкант и историк Евгений Панасенков* и рэпер Фейс*.
* признаны в России иноагентами.
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