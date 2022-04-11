В России проверят "Гринпис" на соответствие закону об иноагентах

Российское экологическое общество попросило Минюст обратить внимание на деятельность Greenpeace и WWF в России. Организации могут признать иноагентами.

В РЭО поясняют, что в ведомстве нередко сталкиваются с недружественными действиями WWF и Greenpeace. Иностранные представительства обвиняют во враждебном отношении к государственной экологической политике.

"Гринпис" подозревают в том, что организация негативно влияет на формирование общественного мнения о действиях российского правительства и компаний в природоохранной политике.

"Все вышеперечисленные факторы негативно отражаются на реализации инфраструктурных проектов в России, и в целом на природоохранном суверенитете России", — цитирует обращение РЭО Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее статус иноагентов получили музыкант и историк Евгений Панасенков* и рэпер Фейс*.

* признаны в России иноагентами.