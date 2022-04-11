Российским государственным служащим в текущей ситуации не стоит выезжать из России. В стране есть множество внутренних проблем, потому покидать границы РФ можно только для решения государственных задач, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Накануне Telegram-каналы сообщили, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин улетел в Израиль, где расположился в курортном отеле. Позже чиновник подтвердил, что отправился в Тель-Авив на выходные, но со дня на день вернётся в Россию, так как должен представить доклад в Совете Федерации.
Подобные заграничные поездки чиновников становится причиной слухов и домыслов, считает российский парламентарий Султан Хамзаев. Он напомнил указ руководства партии "Единая Россия" о необходимости всех единоросов предупреждать о каждом выезде за рубеж. Подобный опыт, считает депутат, стоит распространить на всех чиновников России.
"Госслужащие сегодня должны быть со своим народом", - отметил Хамзаев в интервью РИА Новости.
Кабинет министров, Государственная Дума, Совет Федерации и региональные правительства должны принять внутренние регламенты, которые будут "согласовывать порядок выезда из России сотрудникам".
"Тогда мы сможем избежать распространение фейков и смуты", - резюмировал парламентарий.
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