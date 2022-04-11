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Автор Антон Уткин

Илон Маск предложил отдать бездомным главный офис Twitter

Общество

Известный американский бизнесмен Илон Маск предложил отдать здание головного офиса компании Twitter бездомным для проживания.

Илон Маск предложил отдать бездомным главный офис Twitter

Некоторое время назад Илон Маск приобрёл большой пакет акций Twitter, что сделало его крупнейшим держателем ценных бумаг компании. Сам предприниматель является активным пользователем сервиса микроблогов и накануне предложил своим подписчикам проголосовать за превращение головного офиса Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных.

"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все равно никто не появляется", – написал Маск, и предложил пользователям выбрать "да" или "нет".

На данный момент в голосовании поучаствовало уже 1,9 млн подписчиков бизнесмена, и 91% пользователей Twitter согласились с предложением Маска.

Во вторник 5 апреля стало известно, что Илон Маск получил звание богатейшего человека в мире по версии журнала Forbes с состоянием в $219 млрд. После приобретения предпринимателем 9,2% акций Twitter Inc. эксперты не исключают, что бизнесмен может выкупить всю компанию.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы илон маск
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