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Автор Валентина Севрюгина

Диетолог Соломатина: людям с проблемами с желудком нельзя злоупотреблять зеленью

Общество

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с проблемами ЖКТ или мочекаменной болезнью не следует употреблять большое количество зелени. Особенно это касается периодов обострения заболеваний.

Диетолог Соломатина: людям с проблемами с желудком нельзя злоупотреблять зеленью

Она отметила, что острый вкус зелени способен спровоцировать проблемы с желудком, а в ревене, укропе, щавеле и шпинате есть оксалаты, которые плохо действуют на мочекаменную болезнь.

При этом эксперт добавила, что злоупотребление зеленью также опасно для людей с повышенной свертываемостью крови и повышенным тромбообразованием.

"В зелени ещё могут быть нитраты, в основном они содержатся в стеблях растения. Поэтому беременным и детям не нужно есть зелень в большом количестве", — цитирует специалиста Москва 24.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, чем заменить сладкие продукты. По данным специалиста, в этом вопросе помогут сложные углеводы и пища, в которой содержится хром. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы диетолог елена соломатина
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