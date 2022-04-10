Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с проблемами ЖКТ или мочекаменной болезнью не следует употреблять большое количество зелени. Особенно это касается периодов обострения заболеваний.
Она отметила, что острый вкус зелени способен спровоцировать проблемы с желудком, а в ревене, укропе, щавеле и шпинате есть оксалаты, которые плохо действуют на мочекаменную болезнь.
При этом эксперт добавила, что злоупотребление зеленью также опасно для людей с повышенной свертываемостью крови и повышенным тромбообразованием.
"В зелени ещё могут быть нитраты, в основном они содержатся в стеблях растения. Поэтому беременным и детям не нужно есть зелень в большом количестве", — цитирует специалиста Москва 24.
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