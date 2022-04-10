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Автор Антон Уткин

SuperJob: выбрав отпуск в мае можно увеличить доход

Общество

Если россиянин запланировал взять отпуск, чтобы больше отдохнуть во время майских праздников, стоит выбирать период со 2 по 8 мая. В таком случае получится увеличить свой доход, посчитали эксперты портала SuperJob.

SuperJob: выбрав отпуск в мае можно увеличить доход

Сервис SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, в какие дни выгодно брать отпуск на грядущие майские праздники. Оказалось, что в заявлении стоит указать даты со 2 по 8 мая - тогда отпускник не только сохранит зарплату, его доход даже вырастет.

Согласно действующему законодательству, 2, 3, 7 и 8 мая являются неоплачиваемыми днями. Но когда на эти даты приходится время отпуска, работодатель обязан оплатить их по среднему доходу.

"В итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", - гласят результаты исследования.

В любом другом случае выгода отпуска в начале мая зависит от нескольких факторов, отметил глава юридического отдела SuperJob Александр Южалин. Это график работы человека, установленная в компании система оплаты, конкретные выбранные дни для отпуска.

Российское правительство постановило, что в 2022 году нерабочими днями в мае будут с 1 по 3 число и с 7 по 9. Стоит напомнить, в том случае, если отпуск "попадает" на нерабочие праздничные дни, они не идут в счет. Работодатель обязан продлить или перенести отпуск на другое время.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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