Фейк о "минировании" Крымского моста - проделки "диванных вояк" Украины

Накануне в социальных сетях широко распространилась информация, что Крымский мост заминирован. Это очередной фейк от украинских "диванных вояк", заверил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Распространяемое от имени сотрудников МЧС России предупреждение должно было испугать крымчан. Запущенной украинским центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) провокацией пытались убедить жителей полуострова, что безопасный путь из Крыма заминирован.

"Это фальшивка Киева, нацеленная на создание паники среди жителей полуострова и материка. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в регионе нет", - заверил Олег Крючков.

Прежде чем доверять подобным источникам, посоветовал чиновник, стоит убедиться, что аккаунт принадлежит министерству по чрезвычайным ситуациям РФ. Фейковое предупреждение распространялось с "левых" страниц, владельцы которых заменили логотип и ссылку "о себе".

"Никаких минирований и других угроз Крымскому мосту или другим объектам нет", - добавил Крючков.

Фейк ЦИПсО подхватили украинские "диванные вояки", пытаясь добиться определенных эмоций российских граждан.