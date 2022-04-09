Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил своё пребывание в Израиле.
Алексей Кудрин опроверг слухи том, что он якобы эмигрировал в Израиль.
"Пошли слухи, что я не в Москве. Всё так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты", — цитирует слова политика Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее председателя Счётной палаты Российской Федерации заметили в компании супруги и сына за ужином в отеле Ритц-Карлтон в Израиле.
Израиль стал страной, в которую устремилась российская эмиграция. Тель-Авив не блокирует счета российских граждан и относится к приезжим россиянам вполне лояльно.
Ранее появились слухи том, что Ксения Собчак получила израильское гражданство. Сама журналистка уверила, что находится в Подмосковье. В качестве доказательства своих слов она даже сняла видео для подписчиков с пейзажами окрестностей Москвы.
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