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Автор Елена Былкина

Алексей Кудрин уверил, что уехал в Израиль временно

Общество

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил своё пребывание в Израиле.

Алексей Кудрин уверил, что уехал в Израиль временно

Алексей Кудрин опроверг слухи том, что он якобы эмигрировал в Израиль.

"Пошли слухи, что я не в Москве. Всё так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты", — цитирует слова политика Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее председателя Счётной палаты Российской Федерации заметили в компании супруги и сына за ужином в отеле Ритц-Карлтон в Израиле.

Израиль стал страной, в которую устремилась российская эмиграция. Тель-Авив не блокирует счета российских граждан и относится к приезжим россиянам вполне лояльно.

Ранее появились слухи том, что Ксения Собчак получила израильское гражданство. Сама журналистка уверила, что находится в Подмосковье. В качестве доказательства своих слов она даже сняла видео для подписчиков с пейзажами окрестностей Москвы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы тель-авив ксения собчак алексей кудрин
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