Александр Лукашенко получил травму во время хоккейного матча.
67-летний президент Белоруссии встал на коньки, облачившись в полную экипировку хоккеиста.
Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", во время игры, когда спортсмены пытались вогнать шайбу в ворота, клюшка соперника, играющего под седьмым номером, заехала лидеру Белоруссии по лицу.
Александр Григорьевич медленно покатился к бортикам ледовой арены. На трибуне президенту стали оказывать первую помощь. Пострадал подбородок "батьки", который, несмотря на солидный возраст, не расстаётся со спортом.
Инцидент произошёл во время участия в финальном матче Республиканских соревнований среди любителей.
Ранее Дмитрий Песков заявил о скорой встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.