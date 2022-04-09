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Автор Елена Былкина

Лукашенко рассекли подбородок хоккейной клюшкой

Общество

Александр Лукашенко получил травму во время хоккейного матча.

67-летний президент Белоруссии встал на коньки, облачившись в полную экипировку хоккеиста.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", во время игры, когда спортсмены пытались вогнать шайбу в ворота, клюшка соперника, играющего под седьмым номером, заехала лидеру Белоруссии по лицу.

Александр Григорьевич медленно покатился к бортикам ледовой арены. На трибуне президенту стали оказывать первую помощь. Пострадал подбородок "батьки", который, несмотря на солидный возраст, не расстаётся со спортом.

Инцидент произошёл во время участия в финальном матче Республиканских соревнований среди любителей.

Ранее Дмитрий Песков заявил о скорой встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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