Польша заморозила отношения с Венгрией. Причиной конфликта двух стран стал желание Венгрии покупать российский газ за рубли.
Польский вице-премьер Ярослав Качинський отметил, что его страну не устраивает позиция Венгрии по отношению к России. Он посоветовал премье-министру Венгрии Виктору Орбану обратиться к окулисту.
"Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны в Украине", — цитирует слова Ярослава Качинського Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее в Венгрии заявили, что оплату газа в рублях нельзя считать нарушением санкций против России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укорил Венгрию за игнорирование антироссийских санкций.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.