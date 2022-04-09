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Автор Елена Былкина

Польша порвала отношения с Венгрией: "Орбану нужен офтальмолог"

Общество

Польша заморозила отношения с Венгрией. Причиной конфликта двух стран стал желание Венгрии покупать российский газ за рубли.

Польский вице-премьер Ярослав Качинський отметил, что его страну не устраивает позиция Венгрии по отношению к России. Он посоветовал премье-министру Венгрии Виктору Орбану обратиться к окулисту.

"Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны в Украине", — цитирует слова Ярослава Качинського Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в Венгрии заявили, что оплату газа в рублях нельзя считать нарушением санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укорил Венгрию за игнорирование антироссийских санкций.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
польша венгрия виктор орбан ярослав качиньский
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