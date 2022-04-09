Украинскому балету запретили танцевать "Лебединое озеро" в Италии

Из репертуара театра Лониго в Италии вычеркнули балет "Лебединое озеро", хотя исполнять его собирались украинцы. Жертвой культуры отмены стал композитор Пётр Чайковский.

Итальянские зрители не увидят легендарный балет "Лебединое озеро", в котором участвовали украинские танцовщики. Представление было отменено после того, как с артистами связались представители Национальной оперы Украины и Министерство культуры Украины. В немилость балет попал из-за того, что автор балета Пётр Чайковский — русский.

На официальном сайте театра Лониго объясняется отмена постановки.

"С неохотой вынуждены сообщить, что после серьезных событий, которые произошли в Буче, Гостомеле и Мариуполе, балетная труппа сегодня сообщила нам, что Национальная опера Украины и Министерство культуры Украины приказали им не ставить сегодня вечером "Лебединое озеро" русского композитора Петра Ильича Чайковского", — гласит информация.

Вместо "Лебединого озера" публике предлагается посмотреть балет "Жизель". Средства от продажи билетов обещают направить на помощь украинскому народу.

Итальянские СМИ не одобряют такие отмены, доведённые до абсурда. Местная пресса осуждает попытки поставить под удар искусство в угоду общественно-политической обстановке в мире.