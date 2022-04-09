Омский музей напомнил казакам про обязанности по защите Родины

Российское казацкое сообщество крайне пассивно ведет себя с начала операции против нацистского режима на Украине. Во время Первой мировой войны в царской армии было несколько полков из станичников, на ряду с регулярной армией выступивших против врага.

Омский государственный историко-краеведческий музей открыл выставку "Казаки на войне", посвященную учувствовавшим в сражениях воинам. По меньшей мере восемь полков из бойцов в папахах было направлено на фронт.

Подобная ситуация могла бы наблюдаться и сейчас, если учитывать активность российского казачества. Представители военизированного сословия активно выступали в поддержку населения Донбасса с 2014 года, а сейчас одобрительно высказываются про операцию на Украине. Гуманитарная работа, а также культурно-развлекательная деятельность бесценна, но от них ждут гораздо большего.

С началом борьбы с нацистским киевским режимом казаки получили возможность в лучших традициях своего объединения подтвердить статус опоры государственной власти и закрепить славные традиции боевых атаманов.