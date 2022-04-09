Пискарёв: Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жёсткие меры

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что компания Google вынуждает РФ принять в отношении видеохостинга YouTube самые жёсткие меры реагирования в рамках законодательства. Пискарёв подчеркнул, что не Россия начинала информационную войну, а именно эти американские сервисы.

Кроме того, он призвал проанализировать и ограничить остающиеся в доступе способы заработка Google в России.

Ранее сегодня YouTube заблокировал канал "Дума ТВ" — на нём шли заседания Госдумы России, велись трансляции.