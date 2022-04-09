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Автор Елена Былкина

Пугачёва арендует особняк в Израиле за 1 млн рублей в месяц

Общество

Алла Пугачёва и Максим Галкин с комфортом обосновались в Израиле. По информации "КП", Примадонна снимает шикарную виллу, арендная плата которой составляет 1 млн рублей в месяц.

Пугачёва арендует особняк в Израиле за 1 млн рублей в месяц

"Комсомольская правда" выяснила, как Алла Пугачёва и Максим Галкин решили проблему с жильём в Израиле. По информации издания, народная артистка СССР с мужем и детьми поселилась в особняке площадью 650 квадратных метров в небольшом израильском городе Кесарии.

Приобретать виллу в собственность Алла Борисовна не стала, поэтому ей приходится ежемесячно платить арендную плату в сумме 1 миллион рублей.

Кесария излюбленное местечко Примадонны м прекрасным средиземноморским климатом. Здесь она сочеталась браком с Филиппом Киркоровым. В небольшом городке расположена частная клиника, в которой врачи следят за здоровьем певицы. Алла Борисовна отмечала, что поехала в Израиль именно на лечение.

Звёздную пару в марте засняли в Израиле во время прогулки. Поклонникам Примадонны показалось, что супруги не блещут оптимизмом. Максим Галкин обратился к поклонникам и объяснил, что не будет снимать в своём микроблоге развлекательный контент и рассказал, что собирается устроить гастрольный тур по городам Израиля.

Ранее Рената Литвинова объяснила, что отправилась во Францию на лечение. Звезда театра у кино приобрела в Париже роскошную квартиру, по её словам "от безысходности", так как ей не удалось снять подходящее жильё на длительный срок.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин филипп киркоров рената литвинова
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