Собчак посоветовала, как испортить жизнь бренду Chanel: "Сделать флешмоб"

Ксения Собчак уверена, что ненавистники Chanel выбрали неверную тактику в борьбе с брендом. Журналистка объяснила, как нанести непоправимый урон репутации бренду Chanel.

Собчак считает, что обвешивать бутики иностранного дома моды портретами Адольфа Гитлера — неэффективная тактика "разгневанных покупателей сумочек Шанель".

Она решила научить ребят чёрному пиару.

"Чтобы по-настоящему испортить жизнь бренду, надо сэлфиться с сумочками на фоне кремля, ставить сумочку рядом с портретом президента и тд. И сделать огромный флешмоб: "мы любим в России два символа, букву Z и знак Шанель!". Вот тогда французские коллеги сойдут с ума", — посоветовала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак возмущена политикой бренда, направленной против русскоязычных клиентов.

"Меня сложно задеть, но эти подписи бумаг "я не буду носить эти изделия в России" в бутиках — просто отвратительны", — выразила свою точку зрения звезда ТВ и интернета.

Ранее Виктория Боня в порыве гнева изрезала свою сумку фирмы Chanel ножницами. Ольга Бузова собрала все свои сумки иностранного бренда и потребовала у французского дома моды вернуть ей деньги за ранее купленные вещи.