Ксения Собчак уверена, что ненавистники Chanel выбрали неверную тактику в борьбе с брендом. Журналистка объяснила, как нанести непоправимый урон репутации бренду Chanel.
Собчак считает, что обвешивать бутики иностранного дома моды портретами Адольфа Гитлера — неэффективная тактика "разгневанных покупателей сумочек Шанель".
Она решила научить ребят чёрному пиару.
"Чтобы по-настоящему испортить жизнь бренду, надо сэлфиться с сумочками на фоне кремля, ставить сумочку рядом с портретом президента и тд. И сделать огромный флешмоб: "мы любим в России два символа, букву Z и знак Шанель!". Вот тогда французские коллеги сойдут с ума", — посоветовала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Собчак возмущена политикой бренда, направленной против русскоязычных клиентов.
"Меня сложно задеть, но эти подписи бумаг "я не буду носить эти изделия в России" в бутиках — просто отвратительны", — выразила свою точку зрения звезда ТВ и интернета.
Ранее Виктория Боня в порыве гнева изрезала свою сумку фирмы Chanel ножницами. Ольга Бузова собрала все свои сумки иностранного бренда и потребовала у французского дома моды вернуть ей деньги за ранее купленные вещи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.