EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

На комика Сабурова накинулись и патриоты, и либералы: "Типа убьют его семью?"

Общество

Ведущий шоу "Что было дальше" Нурлан Сабуров ответил на вопрос о спецоперации на Украине. В итоге комика стали ненавидеть и либералы, и патриоты.

На комика Сабурова накинулись и патриоты, и либералы: "Типа убьют его семью?"

На своём выступлении в Лос-Анжелесе Нурлан Сабуров ответил на выкрик зрителя из зала. Посетитель концерта потребовал от комика определиться в позиции по поводу спецоперации на Украине.

"У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть свои страхи", — попытался оправдаться Сабуров, уклоняясь от прямого ответа.

Ксения Собчак прокомментировала поведение дерзкого комика, который в своём шоу "ЧБД" зло шутит про приглашённых гостей.

"Комик Нурлан Сабуров долго "не слышал" вопросов из зала по поводу его отношения к "спецоперации"", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак посоветовала подписчикам посмотреть её программу "Осторожно, новости" на YouTube, в которой она высказывалась про ведущих "ЧБД".

"Легко быть крутым когда чморишь впятером Ивлееву", — написала Ксения.

"Прилетело" Сабурову и от патриотов.

"Комик Нурлан Сабуров выступал в Лос-Анджелесе. Его там обвинили в трусости и назвали "слугой страха". Он сказал, что не может высказываться, потому что у него семья. Что он имел в виду, я не совсем поняла. Типа убьют его семью? Посадят кормильца? Ну эмигрируй тогда туда, где не боишься", — написали авторы Telegram-канала "Небожена".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак настя ивлеева
Sberbank
Новости
На комика Сабурова накинулись и патриоты, и либералы: "Типа убьют его семью?"
Зеленского попросили доказать подлинность событий в Буче
Жириновский перед смертью сделал прогноз на 2022 год: "Отчаиваться не надо"
Граждане России не простят Макаревича за публичные оскорбления
Мария Захарова: "YouTube себе приговор подписал"
МО: Киев готовит новые провокации, чтобы обвинить РФ в массовых убийствах
Российских олимпийцев оставят без призовых автомобилей
Глава Южной Осетии: Без сомнений поддержал бы восстановление СССР
Google заблокировал Youtube-канал ДУМА.ТВ
Министр обороны ФРГ: В Германии кончилось оружие для Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.

Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мир. Новости мира
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Попавший под обстрел на Украине американский журналист лишился половины ноги
Людмила Черткова Пескова записали в "пятую колонну": и говорит не то, и галстук не тот! Людмила Черткова Любовь Степушова Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали Любовь Степушова Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм
Общество
Ветераны ВСУ планировали массовые убийства пророссийских граждан Мелитополя
Силовые структуры
Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации
В Словакии предупредили: Россия не простит передачу Украине ЗРК С-300
Евросоюз
В Словакии предупредили: Россия не простит передачу Украине ЗРК С-300
Последние материалы
Зеленского попросили доказать подлинность событий в Буче
Жириновский перед смертью сделал прогноз на 2022 год: "Отчаиваться не надо"
Граждане России не простят Макаревича за публичные оскорбления
Мария Захарова: "YouTube себе приговор подписал"
МО: Киев готовит новые провокации, чтобы обвинить РФ в массовых убийствах
Российских олимпийцев оставят без призовых автомобилей
Глава Южной Осетии: Без сомнений поддержал бы восстановление СССР
Google заблокировал Youtube-канал ДУМА.ТВ
Министр обороны ФРГ: В Германии кончилось оружие для Украины
Комик Нурлан Сабуров ответил на вопрос об Украине: "Да, братан. Так и есть"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников