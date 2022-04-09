На комика Сабурова накинулись и патриоты, и либералы: "Типа убьют его семью?"

Ведущий шоу "Что было дальше" Нурлан Сабуров ответил на вопрос о спецоперации на Украине. В итоге комика стали ненавидеть и либералы, и патриоты.

На своём выступлении в Лос-Анжелесе Нурлан Сабуров ответил на выкрик зрителя из зала. Посетитель концерта потребовал от комика определиться в позиции по поводу спецоперации на Украине.

"У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть свои страхи", — попытался оправдаться Сабуров, уклоняясь от прямого ответа.

Ксения Собчак прокомментировала поведение дерзкого комика, который в своём шоу "ЧБД" зло шутит про приглашённых гостей.

"Комик Нурлан Сабуров долго "не слышал" вопросов из зала по поводу его отношения к "спецоперации"", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак посоветовала подписчикам посмотреть её программу "Осторожно, новости" на YouTube, в которой она высказывалась про ведущих "ЧБД".

"Легко быть крутым когда чморишь впятером Ивлееву", — написала Ксения.

"Прилетело" Сабурову и от патриотов.

"Комик Нурлан Сабуров выступал в Лос-Анджелесе. Его там обвинили в трусости и назвали "слугой страха". Он сказал, что не может высказываться, потому что у него семья. Что он имел в виду, я не совсем поняла. Типа убьют его семью? Посадят кормильца? Ну эмигрируй тогда туда, где не боишься", — написали авторы Telegram-канала "Небожена".