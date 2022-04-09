Комик Нурлан Сабуров ответил на вопрос об Украине: "Да, братан. Так и есть"

Комик из шоу "Что было дальше" Нурлан Сабуров со сцены в Лос-Анжелесе признался, что опасается давать оценку событиям на Украине.

Во время выступления стендапера в США один из зрителей потребовал от Сабурова высказаться по поводу спецоперации на Украине.

Диалог между комиком и фанатом привели в Telegram-канале "Осторожно, новости".

— Если ты *** (испугался), так и скажи. Я боюсь сказать нет. — Да, братан. Так и есть. У меня есть семья.

Ранее Ксения Собчак в своей программе "Осторожно, новости" раскритиковала молчаливую позицию комиков из шоу "ЧБД". Она отметила, что стендаперы не боятся обкладывать нецензурной лексикой гостей своего шоу, но оказались не такими смелыми, чтобы открыто выражать свою политическую позицию.

Согласно рейтингу Forbes Нурлан Сабуров зарабатывает на своём шоу "Что было дальше" 3 550 000 долларов в год.