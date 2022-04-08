Лазарева рассказала, что Михаил Шац уехал из России

Телеведущий Михаил Шац воссоединился с экс-супругой Татьяной Лазаревой в Европе. О приезде бывшего мужа в Испанию звезда ТВ рассказала украинскому Youtube-каналу ЖВЛ.

Лазарева уехала из России после развода с Шацем. Она жаловалась на то, что на российском ТВ ей не нашлось места из-за её оппозиционных взглядов.

Старшая наследница звёздной пары София осталась в России с отцом, а младшая Антонина обосновалась в Англии, где она получает образование. София очень тяжело расставалась с родиной. Она согласилась лишь на временный переезд а Испанию.

"Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам", — объяснила телеведущая.

Во время начала спецоперации на Украине Татьяна Лазарева оказалась в Киеве, куда была приглашена на съёмки. Уехать из Украины ей удалось только в середине марта.