Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запретить в РФ символику НАТО в ответ на запрещённые в Европе красные звёзды и георгиевские ленты.
Мария Захарова рассказала об изгнании из Прибалтики и Германии российских символов.
"В Нижней Саксонии ужесточили правила проведения пророссийских акций: теперь на таких собраниях будут запрещены флаги СССР и георгиевские ленты. В Прибалтике запретили красные звёзды. То тут, то там появляются проекты о запрете георгиевской ленты", — написала дипломат в своём Telegram-канале.
В ответ Захарова предложила поставить вне закона в России символы североатлантического альянса.
"А не подумать ли о запрете в России символики НАТО?" — задалась вопросом представитель МИД РФ.
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