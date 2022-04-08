Захарова высказалась о запрете в Германии и Прибалтике георгиевской ленты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запретить в РФ символику НАТО в ответ на запрещённые в Европе красные звёзды и георгиевские ленты.

Мария Захарова рассказала об изгнании из Прибалтики и Германии российских символов.

"В Нижней Саксонии ужесточили правила проведения пророссийских акций: теперь на таких собраниях будут запрещены флаги СССР и георгиевские ленты. В Прибалтике запретили красные звёзды. То тут, то там появляются проекты о запрете георгиевской ленты", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

В ответ Захарова предложила поставить вне закона в России символы североатлантического альянса.

"А не подумать ли о запрете в России символики НАТО?" — задалась вопросом представитель МИД РФ.