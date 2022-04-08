Европейский союз принял персональные санкции против руководителей прогосударственных российских СМИ и представителей Минобороны.
Ограничения коснулись официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и видных деятелей российской журналистики.
Под ограничения попали:
Ранее под санкции Евросоюза попали Герман Греф, Олег Дерипаска и концерн "Калашников".
Ранее Дмитрий Медведев назвал незаконные санкции, направленные на подрыв экономики страны, актом международной агрессии.
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