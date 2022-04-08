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Автор Елена Былкина

Евросоюз ввел санкции против руководителей российских СМИ

Общество

Европейский союз принял персональные санкции против руководителей прогосударственных российских СМИ и представителей Минобороны.

Евросоюз ввел санкции против руководителей российских СМИ

Ограничения коснулись официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и видных деятелей российской журналистики.

Под ограничения попали:

  • гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;
  • гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич;
  • президент холдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов;
  • член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко;
  • гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
  • гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
  • главред "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Ранее под санкции Евросоюза попали Герман Греф, Олег Дерипаска и концерн "Калашников".

Ранее Дмитрий Медведев назвал незаконные санкции, направленные на подрыв экономики страны, актом международной агрессии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы герман греф олег дерипаска алексей пиманов дмитрий медведев игорь конашенков
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