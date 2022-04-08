Рэпер Фэйс* о своём статусе иноагента: "Огромная честь для меня"

Рэпер Фэйс* отреагировал на присвоение ему статуса иноагента.

В обновлённый перечень Минюст внесли имя исполнителя Ивана Дрёмина, известного под псевдонимом Фейс.

Рэпер высказался о решении компетентных российских органов.

Он начал свой пост стандартными словами, которые положено публиковать лицам, признанным иноагентами, однако вскоре его высказывание приобрело хулиганский неуважительный оттенок.

24-летний рэпер уверяет, что новость о его новом статусе его очень обрадовала. Особенно ему польстило, что статус иноагента ему присвоили в день его рождения.

"Спасибо за лучший подарок надень рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня", — написал исполнитель в своё микроблоге.