Рэпер Фэйс* отреагировал на присвоение ему статуса иноагента.
В обновлённый перечень Минюст внесли имя исполнителя Ивана Дрёмина, известного под псевдонимом Фейс.
Рэпер высказался о решении компетентных российских органов.
Он начал свой пост стандартными словами, которые положено публиковать лицам, признанным иноагентами, однако вскоре его высказывание приобрело хулиганский неуважительный оттенок.
24-летний рэпер уверяет, что новость о его новом статусе его очень обрадовала. Особенно ему польстило, что статус иноагента ему присвоили в день его рождения.
"Спасибо за лучший подарок надень рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня", — написал исполнитель в своё микроблоге.
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