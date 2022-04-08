Граждане России не могут покинуть Доминиканскую республику. Их обратные рейсы отменили, а деньги на исходе.
Пленники "тропического рая" пожаловались не своё бедственное положение.
В сложной ситуации оказалась блогер Яна Муратова с семьёй. Они оказались в плену Доминиканы с конца февраля. Туристы осталась без обратных билетов и без средств к существованию, так как карты РФ за рубежом заблокированы.
"Многие ребята, которые остались здесь, находятся в очень плачевном состоянии. Они остались без жилья, их просто приютили местные жители буквально в хижинах. Ситуация очень острая. Да, сейчас уже многие отсюда вылетели. Кто-то выбирается своими способами, так же покупает стыковочные рейсы", — цитирует слова девушки Телеканал "360".
В итоге блогер решила добираться домой сложным маршрутом со множеством пересадок. Билеты на такое путешествие ей обошлись почти в полмиллиона рублей.
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