EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Российские туристы уже два месяца не могут покинуть Доминикану

Общество

Граждане России не могут покинуть Доминиканскую республику. Их обратные рейсы отменили, а деньги на исходе.

Российские туристы уже два месяца не могут покинуть Доминикану

Пленники "тропического рая" пожаловались не своё бедственное положение.

В сложной ситуации оказалась блогер Яна Муратова с семьёй. Они оказались в плену Доминиканы с конца февраля. Туристы осталась без обратных билетов и без средств к существованию, так как карты РФ за рубежом заблокированы.

"Многие ребята, которые остались здесь, находятся в очень плачевном состоянии. Они остались без жилья, их просто приютили местные жители буквально в хижинах. Ситуация очень острая. Да, сейчас уже многие отсюда вылетели. Кто-то выбирается своими способами, так же покупает стыковочные рейсы", — цитирует слова девушки Телеканал "360".

В итоге блогер решила добираться домой сложным маршрутом со множеством пересадок. Билеты на такое путешествие ей обошлись почти в полмиллиона рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Рэпер Фэйс* о своём статусе иноагента: "Огромная честь для меня"
Российские туристы уже два месяца не могут покинуть Доминикану
Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои слова по поводу Украины
Уиллу Смиту запретили появляться в Киноакадемии США в ближайшие 10 лет
Глава ЕК сделала предупреждение Венгрии, готовой оплачивать газ из РФ в рублях
Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента
Предприниматель предрёк Kinder крупный штраф за инцидент с сальмонеллой
Литвинова написала письмо по поводу своего отъезда из России
Политолог: рейтинг Путина упадёт из-за непонятных заявлений Пескова
Конашенков: в Мариуполе сейчас заблокированы иностранные наёмники
Популярное
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе

В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.

Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Людмила Черткова Пескова записали в "пятую колонну": и говорит не то, и галстук не тот! Людмила Черткова Любовь Степушова Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали Любовь Степушова Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Последние материалы
Уиллу Смиту запретили появляться в Киноакадемии США в ближайшие 10 лет
Глава ЕК сделала предупреждение Венгрии, готовой оплачивать газ из РФ в рублях
Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента
Предприниматель предрёк Kinder крупный штраф за инцидент с сальмонеллой
Литвинова написала письмо по поводу своего отъезда из России
Политолог: рейтинг Путина упадёт из-за непонятных заявлений Пескова
Конашенков: в Мариуполе сейчас заблокированы иностранные наёмники
Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации
Европа близка к лимиту новых санкций против РФ, заявил Чижов
Собчак съязвила по поводу отмены рок-фестиваля "Нашествие"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников