Литвинова написала письмо по поводу своего отъезда из России

Звезде театра и кино Ренате Литвиновой пришлось в письменном виде объяснять причины своего отъезда за границу.

Актриса, которая в компании Земфиры, отправилась в Европу, подвела МХТ имени Чехова, так как Литвинова играла в театре главные роли в спектаклях "Северный ветер" и "Звезда вашего периода". Постановки убрали из репертуара до конца сезона.

Как сообщает "Московский комсомолец", Литвинова дала объяснение дирекции театра. В своём письме актриса рассказала о проблемах со здоровьем, необходимости лечения за рубежом и даже приложила к письму медицинские документы.

Актриса выбрала местом проживания столицу Франции. В Париже она приобрела недвижимость. Литвинова призналась, что купила квартиру "от отчаяния", так как у неё возникли проблемы со съёмом жилья в Европе на долгий срок.

Ранее артистка публиковала в своём микроблоге кадры из медицинского учреждения. Литвинова предстала перед поклонники в голубом медицинском халате, сидящей на кушетке.