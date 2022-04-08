Звезде театра и кино Ренате Литвиновой пришлось в письменном виде объяснять причины своего отъезда за границу.
Актриса, которая в компании Земфиры, отправилась в Европу, подвела МХТ имени Чехова, так как Литвинова играла в театре главные роли в спектаклях "Северный ветер" и "Звезда вашего периода". Постановки убрали из репертуара до конца сезона.
Как сообщает "Московский комсомолец", Литвинова дала объяснение дирекции театра. В своём письме актриса рассказала о проблемах со здоровьем, необходимости лечения за рубежом и даже приложила к письму медицинские документы.
Актриса выбрала местом проживания столицу Франции. В Париже она приобрела недвижимость. Литвинова призналась, что купила квартиру "от отчаяния", так как у неё возникли проблемы со съёмом жилья в Европе на долгий срок.
Ранее артистка публиковала в своём микроблоге кадры из медицинского учреждения. Литвинова предстала перед поклонники в голубом медицинском халате, сидящей на кушетке.
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