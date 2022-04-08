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Автор Елена Былкина

Собчак съязвила по поводу отмены рок-фестиваля "Нашествие"

Общество

Организаторы популярного рок-фестиваля "Нашествие" сообщили, что в 2022 году музыкальное мероприятие не состоится.

Собчак съязвила по поводу отмены рок-фестиваля "Нашествие"

Поклонников крупнейшего в России фестиваля мультиформатной музыки под открытым небом расстроила новость о том, что "Нашествия" в этом году ждать не стоит. Рок-фестиваль перенесли на 2023. Причину переноса организаторы не сообщили.

"А что случилось?" — спросила Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" под новостью об отмене музыкального фестиваля.

В её вопросе можно увидеть своеобразную иронию. Многие увеселительные мероприятия были приостановлены в этом году. На ТВ из сетки телевещания убрали развлекательные шоу. Объясняется это тем, что подобный формат не вписывается в текущую общественно-политическую ситуацию. Связывают отказ от развлекательного контента с проведением спецоперации на Украине.

Фестиваль "Нашествие" ранее отменяли два года подряд из-за пандемии COVID-19.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак
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