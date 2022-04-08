Мария Шукшина о возвращении Урганта: "Большим патриотам виднее!"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта патриотом. Актриса Мария Шукшина съязвила по поводу патриотической позиции шоумена.

Мария Шукшина, которую в эпоху борьбы с коронавирусом записали во "враги народа", сейчас выступает на стороне истинных патриотов. Она критикует звёзд, которые уклоняются от чёткого выражения своей гражданской позиции.

Особенно непросто приходится Ивану Урганту, которого яростно обвиняют в Сети за его отъезд в Израиль. По слухам, шоумен вернулся в Россию, чтобы выгодно реализовать свои квартиры и особняки.

Шоумен временно лишился работы на ТВ после начала спецоперации на Украине. Вынужденный простой сам Ургант назвал отпуском.

Мария Шукшина не удержалась от язвительного комментария в адрес Ивана Урганта, которого сейчас не ругает только ленивый.

"Почему "вечерний патриот" Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, "большим патриотам", виднее!" — написала актриса в Сети.