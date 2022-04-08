Продолжение Бучи: Пушилин охарактеризовал трагедию в Краматорске

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин убежден, что удар "Точкой У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске ничто иное, как продолжение истории в украинском городе Буча.

"Это умышленная провокация с конкретной целью. Вернее, наверное, здесь я бы выделил две подцели. Это действительно необходимость усилить спадающую волну, связанную с Бучей. Зеленскому же нужно что-то говорить на международных площадках. Нужно же вызывать жалость по отношению к Украине и рисовать из России какого-то монстра. Самое здесь страшное, что погибают люди, страдают люди. А это делает украинский режим. Это первое. Вторая часть — это, безусловно, понимания украинского режима, что люди нужны. Для живого щита", — заявил он в эфире телеканала Россия 24.

Ранее сообщалось, что Краматорск подвергся ракетному удару со стороны украинских военных, в результате чего погибли порядка 40 мирных граждан и 100 получили ранения разной тяжести.