Водонаева трогательно попрощалась с Жириновским

Сегодня россияне прощаются с одним из самых ярких и харизматичных политиков современности — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который ушёл из жизни 6 апреля в реанимации после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева не смогла сдержать эмоций, вызванных смертью политика. По её словам, таких людей, как Жириновский, забыть невозможно.

"Москва сегодня простилась с Вольфовичем. Прощайте, Владимир Жириновский. Спасибо за харизму. Такие, как вы, не забываются", — написала Водонаева в своём telegram-канале.

Блогер подчеркнула, что Жириновский был по-настоящему яркой личностью, став легендой ещё при жизни.

Попрощаться с бессменным лидером ЛДПР пришли первые лица страны, во главе с президентом Владимиром Путиным.