Сегодня россияне прощаются с одним из самых ярких и харизматичных политиков современности — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который ушёл из жизни 6 апреля в реанимации после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева не смогла сдержать эмоций, вызванных смертью политика. По её словам, таких людей, как Жириновский, забыть невозможно.
"Москва сегодня простилась с Вольфовичем. Прощайте, Владимир Жириновский. Спасибо за харизму. Такие, как вы, не забываются", — написала Водонаева в своём telegram-канале.
Блогер подчеркнула, что Жириновский был по-настоящему яркой личностью, став легендой ещё при жизни.
Попрощаться с бессменным лидером ЛДПР пришли первые лица страны, во главе с президентом Владимиром Путиным.
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